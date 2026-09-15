{"_id":"6aa8b7ba4aa468d6600eb9fe","slug":"video-lok-milni-event-organized-in-mogas-ward-no-27-2026-09-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"मोगा के वार्ड नंबर 27 में लोक मिलनी समागम का आयोजन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मोगा के वार्ड नंबर 27 में विधायक . अमनदीप कौर और पार्षद बिरेंदर सिंह टोनी की और से एक लोक मिलनी समागम का आयोजन किया गया। आयोजित लोक मिलणी के दौरान क्षेत्रवासियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं एवं सुझाव सुने। इस मौके पर बड़ी गिनती में वार्ड में लोग इस लोक मिलनी समागम पहुंचे। इस मौके रक विधायक डा. अमनदीप कौर अरोड़ा ने कहा कि लोगों की मुश्किलों का समाधान करना और वार्ड के विकास को और गति देना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा प्रदेश के विकास और जनहित के कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि लोगों से मिल रहा प्यार, विश्वास और सहयोग ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा कि पंजाब का एक ही नारा भगवंत मान सरकार दोबारा है और लोगों के सहयोग से पंजाब सरकार विकास के कार्यों को निरंतर आगे बढ़ा रही है। इस मौके पर पार्षद बिरेंदर सिंह टोनी के साथ साथ वार्ड के और भी पार्टी के सीनियर कार्यकर्ता मौजूद रहे ।

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