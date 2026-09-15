नशे के खिलाफ कांग्रेस का मार्च: हरपाल चीमा के आवास की तरफ करेंगे कूच, प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट का पहला दाैरा

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पायलट ने कहा कि नशा अब हर घर तक पहुंच चुका है। सरकार से सवाल करने वालों को दबाया और परेशान किया जा रहा है। दिवंगत गुलजार सिंह के परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए निकाला जाने वाला मार्च मंत्री हरपाल चीमा के आवास की ओर जाएगा। कांग्रेस ने चीमा को मंत्री पद से हटाने, इस्तीफा लेने और एफआईआर दर्ज करने की मांग की है।

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पंजाब में बढ़ते नशे और गुलजार सिंह आत्महत्या मामले के खिलाफ कांग्रेस आज चंडीगढ़ में विशाल विरोध मार्च निकालेगी। प्रदेश प्रभारी बनने के बाद सचिन पायलट पहली बार पंजाब दाैरे पर आ रहे हैं। वे प्रदर्शन में हिस्सा लेंगे।