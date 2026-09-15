जैतो में हादसा: सुपरफास्ट ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत, नहीं हुई पहचान; शव मोर्चरी में रखवाया

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सूचना मिलते ही संस्था के मीत सिंह मीता, गोरा औलख और ललित शर्मा राजू एंबुलेंस लेकर मौके पर पहुंचे। रेलवे चौकी इंचार्ज गुरमीत सिंह, एएसआई हरजीत सिंह, रेलवे कोटकपूरा के जीआरपी सब-इंस्पेक्टर कुलदीप कुमार तथा रेलवे पुलिस कर्मचारी सुखदेव सिंह की निगरानी में युवक को उठाकर सिविल अस्पताल जैतो पहुंचाया गया। वहां से उसे कोटकपूरा के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिहलाल मृतक की पहचान नहीं हो सकी है।इस मामले में जैतो रेलवे पुलिस चौकी के इंचार्ज हरजीत सिंह ने बताया कि शव को सिविल अस्पताल जैतो की मोर्चरी में 72 घंटे के लिए रखवा दिया है, ताकि उसकी पहचान हो सके। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है।