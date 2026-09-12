{"_id":"6aa52ba2ced31e74af0dbe17","slug":"video-food-safety-department-raids-mallanwala-15-quintals-of-spurious-desi-ghee-seized-2026-09-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"मल्लांवाला में फूड सेफ्टी विभाग की दबिश, 15 क्विंटल नकली देसी घी पकड़ा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फिरोजपुर के मल्लांवाला में फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने एक दुकान पर दबिश देकर करीब 15 क्विंटल संदिग्ध नकली देसी घी बरामद किया है। विभाग को सूचना मिली थी कि उक्त दुकान पर नकली देसी घी तैयार कर बेचने का काम किया जा रहा है। सूचना के आधार पर फूड सेफ्टी विभाग के इंस्पेक्टर अभिनव कुमार के नेतृत्व में टीम ने दुकान पर छापेमारी की। इस दौरान बड़ी मात्रा में देसी घी बरामद किया गया। इंस्पेक्टर अभिनव कुमार ने बताया कि टीम ने बरामद घी के सैंपल जांच के लिए हैं। इन सैंपलों को लैब में भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि लैब रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। विभाग की कार्रवाई से मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने वालों में हड़कंप मच गया है।

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