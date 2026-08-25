जीरा में फल और जूस की दुकान में लगी आग, सामान जलकर राख

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फिरोजपुर के विधानसभा हलका जीरा में बस स्टैंड के नजदीक फल व जूस की दुकान में सोमवार रात्रि बिजली के शार्ट सर्किट से अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने दुकान में पड़े सामान को अपनी चपेट में ले लिया। आग से फल, जूस का सामान और अन्य सामग्री जलकर राख हो गई। रक्षाबंधन पर्व के चलते दुकान में राखियां भी रखी हुई थीं, जो आग की भेंट चढ़ गईं।

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