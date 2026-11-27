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होशियारपुर में दसूहा के बलग्गणां चौक में शुक्रवार सुबह उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब पुलिस और एक कार में सवार आरोपियों के बीच फिल्मी अंदाज में मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पुलिस की ओर से करीब छह राउंड फायर किए गए। गोली लगने से एक राहगीर घायल हो गया, जिसकी पहचान मोहम्मद रवि के रूप में हुई है। उसकी बाजू में गोली लगी है। उसे सिविल अस्पताल दसूहा में भर्ती करवाया गया है।

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