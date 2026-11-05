मोगा की आप विधायक के घर ईडी की रेड जारी

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आम आदमी पार्टी की मोगा विधायक डॉ. अमनदीप कौर अरोड़ा के आवास पर 24 घंटे से ईडी की रेड जारी है। मंगलवार रात करीब 3 बजे ईडी की टीम ने मोगा में दस्तक दी थी। विधायक के दोनों घरों सहित कुल सात ठिकानों पर ईडी की टीमों ने दबिश दी।

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