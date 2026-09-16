{"_id":"6aaa1eb2e414dc306a0b9939","slug":"video-drone-show-organized-in-moga-to-mark-the-650th-prakash-parv-of-shri-guru-ravidas-maharaj-2026-09-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"मोगा में श्री गुरु रविदास महाराज के 650वें प्रकाश पर्व को समर्पित ड्रोन शो आयोजित","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

श्री गुरु रविदास महाराज जी के 650वें प्रकाश पर्व को समर्पित पंजाब सरकार द्वारा करवाए जा रहे विशेष समारोहों की श्रृंखला के तहत आज दाना मंडी निहाल सिंह वाला में करवाया गया शानदार ड्रोन शो श्रद्धा, तकनीक और गुरु जी के महान दर्शन का अद्भुत संगम बन गया। आकाश में रोशन ड्रोन के माध्यम से श्री गुरु रविदास महाराज जी के जीवन, बाणी, विचारधारा और मानवता को समर्पित संदेश की प्रस्तुति ने उपस्थित संगत और दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। ड्रोन शो के दौरान आकाश में तालमेल के साथ उभरती विभिन्न रोशन आकृतियों और दिलकश कहानी प्रस्तुति के माध्यम से श्री गुरु रविदास महाराज जी के जीवन और महान दर्शन को जीवंत रूप में दर्शाया गया। समानता, साझीवालता, मानव सम्मान, आपसी भाईचारे, दया और सामाजिक न्याय के संदेश को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़कर प्रस्तुत किए गए इस अनूठे प्रयास ने दर्शकों के मन पर गहरी छाप छोड़ी। इसके अलावा ढाडी जत्थे द्वारा ढाडी वारों के माध्यम से श्री गुरु रविदास महाराज जी के महान जीवन, शिक्षाओं तथा समानता, भाईचारे और मानव सम्मान के संदेश को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया। ढाडी वारों की प्रभावशाली प्रस्तुति ने समारोह के धार्मिक और आध्यात्मिक माहौल को और अधिक गहरा कर दिया। इस अवसर पर विधानसभा क्षेत्र निहाल सिंह वाला के विधायक सरदार मनजीत सिंह बिलासपुर, जिला योजना बोर्ड के चेयरमैन बरिंदर कुमार शर्मा तथा आम आदमी पार्टी के नेता उपस्थित थे। इस अवसर पर विधायक मनजीत सिंह बिलासपुर ने कहा कि श्री गुरु रविदास महाराज जी का जीवन और दर्शन संपूर्ण मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने कहा कि गुरु जी ने समानता, साझीवालता, भाईचारे और मानव सम्मान का संदेश देकर ऐसे समाज के निर्माण का मार्ग दिखाया, जहां प्रत्येक मनुष्य को बिना किसी भेदभाव के समान मान-सम्मान प्राप्त हो। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा श्री गुरु रविदास महाराज जी के 650वें प्रकाश पर्व को समर्पित समारोह बड़े स्तर पर करवाने का उद्देश्य गुरु जी की महान विचारधारा और मानवता की भलाई के संदेश को हर वर्ग तथा विशेष रूप से नई पीढ़ी तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि ड्रोन शो जैसी आधुनिक और अनूठी प्रस्तुति इस संदेश को युवा पीढ़ी से जोड़ने का प्रभावशाली माध्यम बन रही है। उन्होंने कहा कि यह ड्रोन शो केवल आकाश में रोशनियों और आकृतियों का प्रदर्शन नहीं, बल्कि श्री गुरु रविदास महाराज जी के समानता, साझीवालता और मानव सम्मान के अमर संदेश को लोगों के दिलों तक पहुंचाने का सार्थक प्रयास है। उन्होंने कहा कि गुरु जी की विचारधारा आज के समय में भी समाज को आपसी प्रेम, सद्भावना और भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देती है। इस अवसर पर दाना मंडी निहाल सिंह वाला में बड़ी संख्या में संगत और क्षेत्रवासियों का एकत्रीकरण हुआ। विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों और शहरों से पहुंची संगत ने पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ ड्रोन शो का आनंद लिया। जैसे ही आकाश में ड्रोन के माध्यम से गुरु जी के जीवन और दर्शन से संबंधित दृश्य उभरने शुरू हुए, पूरा वातावरण श्रद्धा और आध्यात्मिक भावना से भर गया। बड़ी संख्या में संगत की उपस्थिति ने समारोह को और भी प्रभावशाली एवं यादगार बना दिया।

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