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पंजाब यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स ग्राउंड में डिबेट के लिए पहुंचे सत्थ और एसैप पार्टी के उम्मीदवार

चण्डीगढ़-पंजाब ब्यूरो

Updated Sun, 30 Aug 2026 02:06 PM IST Updated Sun, 30 Aug 2026 02:06 PM IST







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पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस स्टूडेंट्स काउंसिल (पीयूसीएससी) चुनाव को लेकर कैंपस में राजनीतिक सरगर्मी चरम पर है। रविवार को विश्वविद्यालय के स्पोर्ट्स ग्राउंड में आयोजित होने वाली डिबेट के लिए सत्थ पार्टी और एसैप (ASAP) पार्टी के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार पहुंचे। ... और पढ़ें