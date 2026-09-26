{"_id":"6ab7a28600eb4af5810f45fa","slug":"video-cross-border-drug-smuggling-network-busted-in-ferozepur-two-arrested-with-19820-kg-of-heroin-2026-09-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"फिरोजपुर में सीमा पार नशा तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़, 19.820 किलो हेरोइन समेत दो गिरफ्तार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बीएसएफ और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) फिरोजपुर रेंज ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए सीमा पार नशा तस्करी नेटवर्क से जुड़े दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 19 किलो 820 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है। हेरोइन को 20 पैकेटों में छिपाकर रखा गया था। इस संबंध में थाना सदर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों की पहचान गांव लंगेआना निवासी बलजिंदर सिंह उर्फ रॉकी पुत्र बलवीर सिंह और मनजीत सिंह उर्फ गगनदीप पुत्र बगीचा सिंह के रूप में हुई है। कार्रवाई डीएसपी पृथ्वीपाल सिंह, एएनटीएफ फिरोजपुर रेंज और बीएसएफ के सहायक कमांडेंट की निगरानी में की गई। बीएसएफ को मिले खुफिया इनपुट के आधार पर दोनों टीमों ने संयुक्त ऑपरेशन चलाया। कार्रवाई के दौरान आरोपियों से करीब चार फुट लंबी रबड़ की एक ट्यूब बरामद हुई। इसके दोनों सिरों को करीब 2.5 एमएम मोटी लोहे की तार से कसकर बंद किया गया था। ट्यूब खोलकर तलाशी लेने पर उसमें छिपाए गए हेरोइन के 20 पैकेट बरामद हुए, जिनका कुल वजन 19 किलो 820 ग्राम है। इसके अलावा 30 रुपये नकद और एक मोबाइल फोन भी बरामद किया गया। जांच में सामने आया है कि दोनों आरोपी पाकिस्तान स्थित तस्करों के संपर्क में थे और सीमा पार से चल रहे तस्करी नेटवर्क की स्थानीय सप्लाई चेन से जुड़े थे। पुलिस मोबाइल फोन की जांच के साथ उनके हैंडलरों और अन्य साथियों का पता लगाने में जुटी है। मामले की आगे जांच जारी है।

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