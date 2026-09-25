चंडीगढ़ में कांग्रेस का प्रदर्शन, चली वाटर कैनन

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मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के खिलाफ पंजाब कांग्रेस ने शुक्रवार को चंडीगढ़ के सेक्टर-17 में प्रदर्शन किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग की अगुवाई में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता चुनाव आयोग कार्यालय की ओर बढ़े। सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा, परगट सिंह समेत कई वरिष्ठ नेता भी प्रदर्शन में शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चुनाव प्रक्रिया और मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण को लेकर सवाल उठाए। हालांकि पार्टी प्रभारी सचिन पायलट और पूर्व सीएम चन्नी मार्च में नहीं पहुंचे।

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