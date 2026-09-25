{"_id":"6ab67ac65d7324dfe00a459e","slug":"head-constable-shot-dead-in-chandigarh-son-taken-into-custody-police-intensify-investigation-2026-09-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"चंडीगढ़ में हेड कांस्टेबल की गोली मारकर हत्या, बेटे को हिरासत में लेकर पुलिस की जांच तेज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

चंडीगढ़ के सेक्टर 22 ए में शुक्रवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। चंडीगढ़ पुलिस के एक हेडकांस्टेबल की सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उनके बेटे को हिरासत में ले लिया है और मामले की गहन जांच शुरू कर दी है। मृतक का नाम नितिन था, जो चंडीगढ़ पुलिस की लेखा शाखा में तैनात थे। उनके बेटे अमन सिंह ने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया। अमन सिंह ने अपने पिता के सिर में गोली मारी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पुलिस को सुबह करीब आठ बजे मिली। सूचना मिलते ही पुलिस टीम तुरंत सेक्टर 22 ए स्थित घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने मौके से देसी कट्टा भी बरामद किया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि अमन सिंह 12वीं कक्षा के बाद से बेरोजगार था। आरोपी की मां भी चंडीगढ़ पुलिस में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत हैं। इस दुखद घटना से पूरे पुलिस विभाग में शोक की लहर है और सभी स्तब्ध हैं। सूत्रों के अनुसार, साल भर पहले आरोपी ने मनीमाजरा में थार गाड़ी से दो लोग को कुचल दिया था।

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