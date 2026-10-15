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सीएम भगवंत मान फिल्लाैर में करेंगे ‘युद्ध नशेयां विरुद्ध’ अभियान की समीक्षा

Nivedita

Updated Thu, 15 Oct 2026 11:54 AM IST Updated Thu, 15 Oct 2026 11:54 AM IST







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मुख्यमंत्री भगवंत मान शुक्रवार को ‘युद्ध नशेयां विरुद्ध’ अभियान की समीक्षा करेंगे। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता बलतेज पन्नू ने बताया कि सीएम फिल्लौर में पंजाब पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में सभी जिलों के एसएसपी, डीसी, डीएसपी और एसडीएम भी शामिल होंगे। ... और पढ़ें

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