बठिंडा में जमीनी विवाद: पानी की टंकी पर चढ़ा परिवार, मालिकाना हक की मांग; मौके पर पहुंची पुलिस

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पानी की टंकी पर चढ़े गुरतेज सिंह, अमृतपाल सिंह और गेत सिंह ने बातचीत के दौरान बताया कि उनके परिवार पिछली तीन पीढ़ियों से इस जमीन पर घर बनाकर रह रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि हाल ही में गांव की महिला सरपंच सुरिंदर कौर ने अपने बेटे पंचायत मेंबर गुरसेवक सिंह के साथ मिलकर, पंचायत सचिव और संबंधित तहसीलदार की सहायता से इस जमीन को अपने नाम करवा लिया है।टंकी पर चढ़े लोगों ने महिला सरपंच, उनके बेटे, पंचायत सचिव और संबंधित तहसीलदार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मांग की कि उनकी कब्जे वाली जमीन को उनके नाम पर किया जाए। उन्होंने कहा कि वे मजबूर होकर पानी की टंकी पर चढ़े हैं और उन्होंने गांव के लोगों से उनका साथ देने की अपील की। वहीं, पानी की टंकी पर चढ़े लोगों को नीचे उतारने के लिए पुलिस द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे थे। इस घटना ने स्थानीय प्रशासन के सामने एक गंभीर चुनौती पेश कर दी है।