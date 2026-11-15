पंजाब में दर्दनाक सड़क हादसा: टिप्पर ने बाइक को मारी टक्कर, 25 वर्षीय युवक की मौत; साथी गंभीर घायल

नडाला-सुभानपुर रोड पर शनिवार शाम करीब चार बजे शर्मा पेट्रोल पंप के सामने मिट्टी से लदे एक टिप्पर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे 25 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक चला रहा उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया।

जानकारी के अनुसार, टिप्पर नंबर PB-06-V-5107 नडाला चौक से सुभानपुर की ओर जा रहा था। इसी दौरान पीछे से आ रहे टिप्पर ने मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से बाइक सवार दोनों युवक सड़क पर गिर पड़े। इसके बाद टिप्पर उन्हें मोटरसाइकिल समेत करीब 40-50 फीट तक घसीटता ले गया।

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हादसे में मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे रजिंदर सिंह (25) पुत्र प्यारा सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक चला रहा राहुल पुत्र मनजीत सिंह, निवासी गांव हैबतपुर, गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल राहुल को सड़क सुरक्षा फोर्स की टीम और राहगीरों की मदद से वालिया अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। राहुल ने बताया कि वह अपने साथी के साथ सुभानपुर की ओर जा रहा था। इसी दौरान पीछे से आए टिप्पर ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी।

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सड़क सुरक्षा फोर्स के इंचार्ज नौनिहाल सिंह ने बताया कि हादसे की सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल पहुंचाया। वहीं, नडाला पुलिस चौकी के इंचार्ज बलजिंदर सिंह भी पुलिस पार्टी के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि मृतक के शव को कब्जे में लेकर आगामी कानूनी कार्रवाई की जा रही है।