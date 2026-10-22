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Hindi News ›   Video ›   Punjab ›   Chandigarh-Punjab News ›   Car crashes into a tree near Patti village on the Nangal–Sri Anandpur Sahib main road.

नंगल श्री आंनदपुर साहिब मुख्य मार्ग गांव पट्टी के पास पेड़ से टकराई कार, बाल-बाल बचा कार चालक

Thu, 22 Oct 2026 06:29 PM IST
शाहिल शर्मा
Shahil Sharma शाहिल शर्मा
Updated Thu, 22 Oct 2026 06:29 PM IST
Car crashes into a tree near Patti village on the Nangal–Sri Anandpur Sahib main road.
नंगल श्री आंनदपुर साहिब मुख्य मार्ग गांव पट्टी के निकट उस समय बड़ा हादसा होने से टला जब एक ट्रैक्टर चालक द्वारा अचानक कट मारने के कारण पीछे आ रही एक कार का चालक कार पर नियत्रण नही रख पाया और कार सडक़ किनारे एक पेड़ से जा टकराई राहत की बात रही कि कार के एयरबैग खुल जाने के कारण कोई बड़ा हादसा नही हुआ जबकि कार बूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। मिली जानकारी के अनुसार कार चालक श्री आंनदपुर साहिब साईड की और से नंगल की और आ रहा था कि एक ट्रैक्टर चालक ने अचानक टैक्टर को कट मार दिया जिस कारण कार चालक कार पर नियत्रण नही रख पाया और कार सडक़ किनारे पेड़ से जा टकराई।कार इतने जोर से टकराई कि कार के एयरबैग तक खुल गए।
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