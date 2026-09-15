{"_id":"6aa8f04b09df16009609b579","slug":"video-bomb-threat-against-jalalabad-schools-administration-on-alert-following-email-threat-2026-09-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"जलालाबाद के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जलालाबाद में चार स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। जिन स्कूलों को धमकी मिली है, उनमें डीएवी पब्लिक स्कूल, संत कबीर गुरुकुल और एकमे पब्लिक स्कूल शामिल है। सभी स्कूलों को ईमेल द्वारा बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। वहीं सूचना मिलते ही प्रशासन हाई अलर्ट पर आ गया और शहर के सभी निजी स्कूल बंद करवा दिए गए।

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