{"_id":"6ad614e3621cab49b60ab579","slug":"video-attack-at-a-petrol-pump-in-sultanpur-lodhi-employee-injured-2026-10-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"सुल्तानपुर लोधी में पेट्रोल पंप पर हमला, कर्मचारी घायल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कपूरथला जिले के सुल्तानपुर लोधी में अनाज मंडी के पास स्थित पेट्रोल पंप पर हथियारबंद युवकों द्वारा कर्मचारियों से मारपीट करने का मामला सामने आया है। घटना में पंप कर्मचारी रंजीत बाबू के सिर पर गंभीर चोट लगने की जानकारी मिली है। घायल को उपचार के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है। फ्यूल के पैसे मांगने पर शुरू हुआ विवाद पेट्रोल पंप मालिक सुरिंदर सिंह और मैनेजर सन्नी के अनुसार, दो युवक पंप पर फ्यूल भरवाने आए थे। फ्यूल भरने के बाद जब कर्मचारियों ने उनसे पैसे मांगे तो कथित तौर पर युवकों ने इस पर नाराजगी जताई। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में बहस शुरू हो गई, जो बाद में मारपीट तक पहुंच गई। कुछ देर बाद हथियारों के साथ पहुंचे युवक पंप मालिकों ने आरोप लगाया कि विवाद के कुछ समय बाद एक गाड़ी में सवार होकर पांच से सात युवक मौके पर पहुंचे। उनके पास कथित तौर पर कृपाण, तलवार और टकुए जैसे हथियार थे। आरोप है कि मौके पर पहुंचते ही उन्होंने पंप कर्मचारियों के साथ मारपीट शुरू कर दी। पंप मालिकों ने आरोप लगाया कि हमलावरों में रोबिन लाहौरिया नाम का व्यक्ति भी शामिल था। उन्होंने यह भी दावा किया कि आरोपियों ने मुफ्त में फ्यूल भरवाने के लिए दबाव बनाया था। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। कर्मचारी के सिर पर गंभीर चोट मारपीट के दौरान कर्मचारी रंजीत बाबू के सिर पर गंभीर चोट लग गई। उसे उपचार के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना के बाद पेट्रोल पंप कर्मचारियों और स्थानीय व्यापारियों में चिंता का माहौल है। CCTV फुटेज के आधार पर जांच पंप मालिकों के मुताबिक, घटना पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हुई है। थाना प्रभारी दविंदरपाल ने बताया कि पुलिस ने फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है और मामले से जुड़े तथ्यों की पड़ताल की जा रही है। घटना के समय अनाज मंडी में किसानों की मौजूदगी के कारण इलाके में काफी भीड़ थी। दिनदहाड़े हुई इस घटना के बाद स्थानीय व्यापारियों ने सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। अब पुलिस जांच और आगे की कानूनी कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं।

... और पढ़ें