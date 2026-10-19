फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Chandigarh-Punjab News ›   A bus collided with three vehicles in Jalandhar

जालंधर में बस की ब्रेक हुई फेल: फ्लाईओवर पर हुआ हादसा, एक के बाद एक तीन वाहनों को मारी टक्कर

Mon, 19 Oct 2026 06:30 PM IST
शाहिल शर्मा संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर
संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर Published by: शाहिल शर्मा Updated Mon, 19 Oct 2026 06:30 PM IST
सार

जालंधर में फ्लाईओवर पर बस की ब्रेक फेल हो गई। बस ने एक के बाद एक तीन वाहनों को टक्कर मारी। हादसे के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। 

विज्ञापन
A bus collided with three vehicles in Jalandhar
बस ने कारों को मारी टक्कर - फोटो : संवाद

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

जालंधर में बस स्टैंड के पास फ्लाईओवर पर एक भीषण सड़क हादसा पेश आया। जानकारी के मुताबिक, बस की ब्रेक फेल होने के कारण एक के बाद एक तीन कारें आपस में टकरा गईं। टक्कर के चलते वाहनों को नुकसान पहुंचा और फ्लाईओवर पर ट्रैफिक जाम लग गया। 

विज्ञापन




घटना की सूचना मिलते ही ट्रैफिक पुलिस मौके पर पहुंची और यातायात को सुचारु करवाया। ट्रैफिक पुलिस अधिकारी के अनुसार, फ्लाईओवर पर बस की ब्रेक फेल हो गई, जिसके चलते बस पीछे की ओर खिसक गई। इसी दौरान एक महिला चालक की कार का संतुलन बिगड़ने की बात भी सामने आई। 
विज्ञापन


इसके बाद तीन वाहनों के बीच टक्कर हो गई। हादसे के बाद फ्लाईओवर पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई। पुलिस ने बस को सड़क से हटवाकर पुल पार सड़क किनारे खड़ा करवाया और यातायात बहाल कराया। दुर्घटना में तीनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए, लेकिन राहत की बात यह रही कि हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस ने संबंधित वाहन चालकों को थाने ले जाकर मामले की जांच शुरू कर दी है। हादसे के सही कारणों का पता लगाने के लिए आगे की कार्रवाई की जा रही है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed