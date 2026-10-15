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फरीदकोट में नशा विरोधी पोस्टर फाड़े, झोटा हत्याकांड पर रोष; 15 को पंजाब बंद की अपील

Thu, 15 Oct 2026 12:03 PM IST
पवन कुमार
Pawan Kumar पवन कुमार
Updated Thu, 15 Oct 2026 12:03 PM IST
Anti-drug posters torn in Faridkot; outrage over 'Jhota' murder case; call for Punjab bandh on the 15th
मानसा में नशा विरोधी सामाजिक कार्यकर्ता परमिंदर सिंह झोटा की हत्या के विरोध में बुधवार को फरीदकोट में किसान संगठनों और सामाजिक संस्थाओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पंजाब सरकार के युद्ध नशों के विरुद्ध अभियान के पोस्टर फाड़े और सरकार व नशा तस्करों के खिलाफ नारेबाजी की। भारतीय किसान यूनियन फतेह के प्रदेश अध्यक्ष शरणजीत सिंह सरां और मिसल सतलुज के जिला अध्यक्ष रनपिंदर सिंह गोल्डी ने आरोप लगाया कि सरकार हत्या को निजी रंजिश का मामला बता रही है, जबकि झोटा नशा तस्करों के खिलाफ आवाज उठा रहे थे और युवाओं को नशे से बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। नेताओं ने कहा कि वे झोटा के परिवार के साथ खड़े हैं और नशे के खिलाफ संघर्ष जारी रखेंगे। उन्होंने दुकानदारों, स्कूलों और सरकारी दफ्तरों के कर्मचारियों से 15 अक्टूबर वीरवार को प्रस्तावित पंजाब बंद के आह्वान का समर्थन करने की अपील की है।
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