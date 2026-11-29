{"_id":"6b0bbf33f9b06787fb0b4447","slug":"cyclists-showcase-their-mettle-in-new-chandigarh-2026-11-29","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"साइकिलिस्टों ने दिखाया दम: चंडीगढ़ क्लब में मैराथन का आयोजन, काफी संख्या में पहुंचे प्रतिभागी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

चंडीगढ़ में खेल और फिटनेस का जुनून देखने को मिला। कहीं साइकिलिस्टों ने पैडल मारकर रफ्तार से मुकाबला किया तो कहीं मैराथन में दौड़ते कदमों ने सेहत के प्रति जागरूकता का संदेश दिया।

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न्यू चंडीगढ़ के मुल्लापुर में स्टेट साइकिलिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में चंडीगढ़ के महिला और पुरुष साइकिलिस्टों ने उत्साह के साथ भाग लिया और अपनी साइकिलिंग प्रतिभा का प्रदर्शन किया।

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चैंपियनशिप के दौरान प्रतिभागियों में बेहतर प्रदर्शन करने और मुकाबले में आगे निकलने के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिली। प्रतियोगिता में महिला और पुरुष दोनों वर्गों के साइकिलिस्ट शामिल हुए। इस आयोजन का उद्देश्य साइकिलिंग को बढ़ावा देने के साथ खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच प्रदान करना रहा।

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चंडीगढ़ क्लब में मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के कई प्रतिभागियों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। मैराथन के दौरान प्रतिभागियों में दौड़ को लेकर खासा जोश देखने को मिला। अलग-अलग आयु वर्ग के लोगों ने इसमें भाग लेकर फिटनेस और स्वस्थ जीवनशैली का संदेश दिया।

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