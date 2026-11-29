2022 में पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी को दी थी शिकस्त

डॉ. चरणजीत सिंह की पहचान पंजाब की राजनीति में उस समय चर्चा में आई थी, जब उन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के दिग्गज नेता और तत्कालीन मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को चमकौर साहिब सीट से हराया था। चन्नी इस सीट से लगातार तीन बार विधायक रह चुके थे। ऐसे में उनकी हार को बड़ा राजनीतिक उलटफेर माना गया था। डॉ. चरणजीत सिंह ने उस चुनाव में 7,000 से अधिक वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी।

अकाली दल को मजबूत करने की कवायद

अकाली दल ने डॉ. चरणजीत सिंह और उनके साथियों का स्वागत करते हुए उन्हें पार्टी में पूरा सम्मान और जिम्मेदारी देने का भरोसा दिया है। पार्टी नेता एनके शर्मा ने उनके शामिल होने को संगठन के लिए मजबूती देने वाला कदम बताया। डॉ. चरणजीत सिंह की एंट्री से खासकर चमकौर साहिब और आसपास के क्षेत्रों में अकाली दल को नया राजनीतिक आधार मिलने की उम्मीद है। वहीं, आप के लिए अपने मौजूदा विधायक का पार्टी छोड़ना चुनाव से पहले एक नई चुनौती के रूप में देखा जा रहा है।