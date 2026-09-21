{"_id":"6ab104e3be96009aa601f04d","slug":"video-four-accused-of-firing-at-a-shop-in-jira-arrested-2026-09-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"फिरोजपुर: जीरा में दुकान पर गोलियां चलाने वाले चार आरोपी काबू","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जीरा में प्लाईबोर्ड और पेंट की दुकान पर गोलियां चलाने के मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सोमवार को एसपी (डी) मनजीत सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि 13 सितंबर को अमन जैन की दुकान पर बाइक सवार दो बदमाशों ने गोलियां चलाई थीं। गोलीबारी में दुकान के मुख्य दरवाजे के शीशे टूट गए थे, जबकि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था। एसपी (डी) ने बताया कि घटना के बाद पुलिस की विशेष टीम गठित कर आरोपियों की तलाश शुरू की गई थी। जांच के दौरान पुलिस ने मामले में तुषार, जश्नदीप, बलविंदर और पुष्पिंदर को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार तुषार और जश्नदीप ने अमन जैन की दुकान पर गोलियां चलाई थीं, जबकि बलविंदर और पुष्पिंदर ने वारदात की योजना बनाने में उनका साथ दिया था। पुलिस के मुताबिक बलविंदर काफी समय से अमन जैन की दुकान पर काम कर रहा था। अमन द्वारा उसके साथ पर गाली-गलौच किए जाने को लेकर उसके मन में रंजिश पैदा हो गई थी। इसके बाद उसने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर वारदात की योजना बनाई। पुलिस का कहना है कि पुष्पिंदर के साथ बैठकर योजना तैयार की गई थी। पूछताछ में आरोपियों ने अमन जैन से 50 लाख रुपये की फिरौती मांगने की योजना बनाने की बात बताई है। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने अमन को फोन भी किए थे। वारदात में इस्तेमाल की गई पिस्तौल भी पुलिस ने बरामद कर ली है। एसपी (डी) ने बताया कि मामले में एक पांचवां आरोपी भी शामिल है, जिसे जल्द गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की टीमें जुटी हुई हैं।

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