{"_id":"6ac77a6202c48ee12f05a6f8","slug":"video-24-tonnes-of-hosiery-goods-transported-by-rail-from-ferozepur-division-to-guwahati-2026-10-08","type":"video","status":"publish","title_hn":"फिरोजपुर डिवीजन से गुवाहाटी तक रेल मार्ग से भेजी गई 24 टन होजरी सामग्री","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
फिरोजपुर डिवीजन से गुवाहाटी तक रेल मार्ग से भेजी गई 24 टन होजरी सामग्री
फिरोजपुर मंडल ने माल ढुलाई के क्षेत्र में एक और नई उपलब्धि हासिल की है। मंडल रेल प्रबंधक संजीव कुमार के मार्गदर्शन में बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट के विशेष प्रयासों से गुवाहाटी तक होजरी सामग्री की रेल मार्ग से ढुलाई की गई।
8 अक्टूबर को ट्रेन संख्या 15652 लोहित एक्सप्रेस के पार्सल वैन में लुधियाना रेलवे स्टेशन से होजरी गुड्स की आउटवर्ड लोडिंग सफलतापूर्वक की गई। इस खेप में होजरी सामग्री के कुल 200 पैकेज लोड किए गए, जिनका कुल वजन करीब 24 टन रहा। इस परिवहन से रेलवे को 1.88 लाख रुपये का मालभाड़ा राजस्व प्राप्त हुआ।
वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक/फ्रेट परमदीप सिंह सैनी ने बताया कि फिरोजपुर मंडल की विश्वसनीय और समयबद्ध माल परिवहन व्यवस्था व्यापारियों को बेहतर सुविधा प्रदान कर रही है। रेलवे की ओर से नए माल यातायात को आकर्षित करने और व्यापारियों को रेल परिवहन से जोड़ने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रेल मार्ग से माल ढुलाई पर्यावरण के अनुकूल होने के साथ-साथ व्यापारियों के लिए सुविधाजनक परिवहन माध्यम भी है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।