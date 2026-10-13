{"_id":"6ace1d778ef19095ea096fad","slug":"two-shooters-of-lawrence-and-arjun-bishnoi-gang-arrested-in-encounter-in-panchkula-2026-10-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"पंचकूला में लॉरेंस और अर्जू बिश्नोई गैंग के दो शूटर मुठभेड़ में गिरफ्तार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
पंचकूला में लॉरेंस और अर्जू बिश्नोई गैंग के दो शूटर मुठभेड़ में गिरफ्तार
पंचकूला में पुलिस और क्राइम ब्रांच-2 की संयुक्त टीम ने लॉरेंस बिश्नोई और अर्जू बिश्नोई गैंग के दो कुख्यात शूटरों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। सेक्टर 3 स्थित ताऊ देवी लाल स्टेडियम के पास हुई इस मुठभेड़ में बदमाशों की ओर से की गई फायरिंग के जवाब में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों के पैरों में गोली मारकर उन्हें काबू में किया। आधिकारिक प्राथमिकी के अनुसार पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि गैंग के दो सदस्य इलाके में किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं। इस पर पंचकूला पुलिस और क्राइम ब्रांच-2 की टीम ने ताऊ देवी लाल स्टेडियम से सेक्टर 21 की ओर जाने वाले मार्ग पर नाकेबंदी कर दी। पुलिस को देखकर दोनों संदिग्ध भागने लगे और उन्होंने तुरंत अपने पास मौजूद अवैध हथियारों से पुलिसकर्मियों पर सीधे गोलियां चलानी शुरू कर दीं।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।