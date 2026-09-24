{"_id":"6ab4c9149b8f4fd9e707b2b9","slug":"punjab-weather-rain-on-september-26-27-will-bring-relief-from-the-heat-2026-09-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"पंजाब मौसम: 26-27 सितंबर को बारिश, मिलेगी गर्मी से राहत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पंजाब में अगले दो दिन मौसम शुष्क रहेगा लेकिन 26 और 27 सितंबर को प्रदेश में हल्की बारिश से कुछ राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के अधिकतर जिलों में 26 सितंबर को बारिश हो सकती है और अगले दो दिन बारिश जारी रहेगी। बुधवार को अधिकतम तापमान में 0.4 डिग्री बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हालांकि फिर भी यह सामान्य बना हुआ है। बठिंडा में अधिकतम तापमान सबसे अधिक 37 डिग्री दर्ज किया गया है। इसके अलावा रोपड़ में 36 डिग्री, मोहाली में 35.7 डिग्री, पटियाला 35.4 डिग्री, लुधियाना और पठानकोट में 34.8 दर्ज किया गया है। इसी तरह इसी तरह न्यूनतम तापमान में भी 0.8 डिग्री की वृद्धि देखने को मिली है जो सामान्य से 3.2 डिग्री ऊपर बना हुआ है। होशियारपुर का न्यूनतम तापमान 23.8 डिग्री दर्ज किया गया है जबकि लुधियाना का 25.4 डिग्री दर्ज किया गया है।

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