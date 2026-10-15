{"_id":"6ad07793ff1dfac11e0900e2","slug":"punjab-bandh-over-parminder-singh-jhotha-murder-case-markets-shut-from-mansa-to-ludhiana-2026-10-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"परमिंदर सिंह झोटा हत्याकांड पर पंजाब बंद, मानसा से लुधियाना तक बाजार बंद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
परमिंदर सिंह झोटा हत्याकांड पर पंजाब बंद, मानसा से लुधियाना तक बाजार बंद
नशे के खिलाफ मुहिम चलाने वाले एंटी ड्रग टास्क फोर्स के एक्टिविस्ट परमिंदर सिंह झोटा की हत्या ने पंजाब में उबाल ला दिया है। संघर्ष कमेटी ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के इस्तीफे और डीजीपी गौरव यादव की बर्खास्तगी की मांग पर आज पंजाब बंद का एलान किया है। कमेटी ने साफ किया है कि मांगें पूरी होने तक झोटा का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। झोटा सिंह के पिता भीमा सिंह ने पंजाब के लोगों को बंद का समर्थन करने की अपील की है। वहीं दूसरी तरफ स्कूल कॉलेज बस ऑपरेटर यूनियन पंजाब के प्रधान गुरप्रीत सिंह ने बंद का पूर्ण तौर पर समर्थन करते हुए कहा कि आज कोई भी स्कूल बस नहीं चलेगी।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।