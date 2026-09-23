पंजाब यूनिवर्सिटी सीनेट चुनाव: ग्रेजुएट कांस्टीट्यूएंसी की मतगणना शुरू, 26 सितंबर तक नतीजे संभव

पंजाब यूनिवर्सिटी (पीयू) में बुधवार से सीनेट चुनाव की ग्रेजुएट कांस्टीट्यूएंसी के वोटों की गिनती शुरू हो गई। मतगणना में दो से तीन दिन लगने की संभावना है। 20 सितंबर को पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ समेत 282 बूथों पर मतदान हुआ था। इसमें 14.68 फीसदी मतदाताओं ने वोट डाला। 26 सितंबर तक नतीजे आने की संभावना है। सीनेट चुनाव चार साल बाद हुए हैं। इससे पहले 2021 में चुनाव हुए थे। चुनाव कराने की मांग को लेकर करीब 26 दिन आंदोलन भी चला था। इसमें पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस, मलविंदर कंग और सिमरत कौर बादल समेत कई नेताओं ने समर्थन दिया था। उम्मीदवार कमलजीत सिंह ने कहा कि करीब 6.25 लाख की मतदाता सूची में कई ऐसे नाम भी हैं, जो अब जीवित नहीं हैं या विदेश में बस चुके हैं। उनके मुताबिक सूची को अपडेट किया जाए तो करीब 3.50 लाख मतदाता ही रहेंगे। ऐसे में मतदान प्रतिशत को इसी आधार पर देखा जाना चाहिए।
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