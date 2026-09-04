{"_id":"6a9a6e6c2818c4f7b70103e9","slug":"devotees-throng-the-durgiana-temple-in-amritsar-on-janmashtami-2026-09-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"जन्माष्टमी पर अमृतसर के दुर्गियाना मंदिर में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर अमृतसर के प्रसिद्ध दुर्ग्याणा मंदिर में शुक्रवार को श्रद्धा और उत्साह का माहौल रहा। तड़के से ही मंदिर में श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया। दिन चढ़ने के साथ मंदिर परिसर में भक्तों की भीड़ बढ़ती गई। दूर-दराज के क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान श्रीकृष्ण के दर्शन और पूजा-अर्चना के लिए पहुंचे। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर दुर्ग्याणा मंदिर को फूलों और रंग-बिरंगी आकर्षक लाइटों से भव्य तरीके से सजाया गया है। मंदिर परिसर में विशेष सफाई के साथ जन्मोत्सव से जुड़ी धार्मिक रस्मों की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

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