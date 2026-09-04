पंजाब सरकार का बड़ा एलान: प्रदेश के 85 हजार कर्मचारियों को दी बड़ी सौगात, डीए 42 से बढ़कर 60 फीसदी किया

केंद्रीय कर्मियों के बराबर मिलेगा हक

मंत्री अमन अरोड़ा ने यह भी स्पष्ट किया है कि पंजाब सरकार अपने कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर वेतन और महंगाई भत्ता (डीए) देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यह कदम कर्मचारियों के लिए एक बड़ी सौगात माना जा रहा है, जिससे आगामी त्योहारों से पहले उन्हें बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी।