{"_id":"6a9a9ef2308272f80908a734","slug":"video-in-faridkot-28-farmers-courted-arrest-as-part-of-bku-sidhupurs-jail-bharo-agitation-2026-09-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"फरीदकोट में बीकेयू सिद्धूपुर के जेल भरो आंदोलन के तहत 28 किसानों ने दी गिरफ्तारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
फरीदकोट में बीकेयू सिद्धूपुर के जेल भरो आंदोलन के तहत 28 किसानों ने दी गिरफ्तारी
फरीदकोट में भारतीय किसान यूनियन (एकता सिद्धूपुर) का मांगों को लेकर जेल भरो आंदोलन शुक्रवार को भी जारी रहा। बठिंडा जिले से आए 28 किसानों के जत्थे ने मिनी सचिवालय पहुंचकर गिरफ्तारियां दीं। पुलिस ने एसडीएम की हिदायत पर सभी किसानों को जेल भेज दिया। संगठन ने ऐलान किया कि आने वाले दिनों में महिला किसानों के जत्थे भी गिरफ्तारियां देंगे। बीकेयू एकता सिद्धूपुर की ओर से फरीदकोट समेत राज्य के 12 जिलों में लैंड मॉर्गेज बैंकों के बाहर करीब पांच महीने से रोजाना धरना दिया जा रहा है। किसानों की मांग है कि बैंकों की तर्ज पर लैंड मॉर्गेज बैंक में भी वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) योजना लागू की जाए और कर्ज के समय लिए गए खाली चेक वापस किए जाएं। इसके अलावा शंभू खनोरी बॉर्डर पर किसानों के नुकसान की भरपाई की मांग की जा रही है। किसान नेता इंद्रजीत सिंह घनियां ने कहा कि मांगें पूरी होने तक रोजाना जत्थों के रूप में गिरफ्तारियां देने का सिलसिला जारी रहेगा। उन्होंने दावा किया कि सरकार अब किसानों को जेल से रिहा कर रही है, जबकि किसान जमानत लेने को तैयार नहीं हैं।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।