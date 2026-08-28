कपूरथला में साइबर ठगी: दुकानदार के खाते से उड़ाए 46 हजार रुपये, फेसबुक अपडेट करने का आया था मैसेज

कपूरथला के काला संघियां कस्बे के निवासी और जालंधर रोड पर हार्डवेयर की दुकान चलाने वाले गुरदावर सिंह बस्सण के बैंक खाते से साइबर ठगों ने 46 हजार रुपये उड़ा लिए। पीड़ित के अनुसार, ठगों ने बिना किसी ओटीपी के खाते में जमा पूरी रकम निकाल ली। घटना के बाद उन्होंने ऑनलाइन शिकायत के साथ साइबर क्राइम सेल कपूरथला में भी शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन अभी तक रकम वापस नहीं हो सकी है।

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पीड़ित गुरदावर सिंह बस्सण ने बताया कि वह फेसबुक चला रहे थे। इसी दौरान उनके मोबाइल फोन पर अपडेट करने का विकल्प आया। उन्होंने फोन को एक तरफ रख दिया और कुछ देर बाद मोबाइल की स्क्रीन ब्लैक हो गई। इसके कुछ घंटे बाद जब उन्होंने गूगल पे के जरिए पैसे ट्रांसफर करने का प्रयास किया तो पता चला कि उनके बैंक खाते से 46 हजार रुपये गायब हो चुके हैं। उनके खाते में लगभग जितनी रकम थी, साइबर ठगों ने वह पूरी रकम निकाल ली और कुछ रुपये ही शेष बचे।गुरदावर सिंह ने बताया कि घटना का पता चलते ही उन्होंने ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई। इसके अलावा साइबर क्राइम सेल कपूरथला में भी शिकायत दी, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई सफलता नहीं मिली है।उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि देश में डिजिटल और ऑनलाइन भुगतान को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन बिना किसी ओटीपी के बैंक खाते से पूरी रकम निकल जाना गंभीर चिंता का विषय है। इससे आम लोगों की ऑनलाइन बैंकिंग सुरक्षा पर भी सवाल खड़े होते हैं।पीड़ित ने संबंधित केनरा बैंक से संपर्क किया तो बैंक की ओर से बताया गया कि जिस खाते में रकम ट्रांसफर हुई है, वह अर्नव शर्मा पुत्र विवेकानंद शर्मा के नाम पर चल रहा है। हालांकि गूगल पे के माध्यम से ट्रांजेक्शन होने के कारण बैंक को संबंधित व्यक्ति का पूरा पता दिखाई नहीं दे रहा है।घटना के बाद क्षेत्र के दुकानदारों में भी रोष है। दुकानदारों ने पुलिस प्रशासन और साइबर क्राइम सेल से साइबर ठगी के मामलों पर सख्ती से अंकुश लगाने तथा पीड़ित की रकम वापस दिलाने की मांग की है।