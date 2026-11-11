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Traders troubled by gangsters, the state of law and order, and 'inspectory raj' (bureaucratic over-regulation/harassment by inspectors) — what does Amritsar-based businessman Vipan Nayyar have to say?
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गैंगस्टर, कानून व्यवस्था और इंस्पेक्टरी राज से व्यापारी परेशान, अमृतसर के कारोबारी विपन नय्यर क्या बोले
अमृतसर के व्यापारी विपन नय्यर ने शहर में व्यापारियों को पेश आ रही समस्याओं को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि गैंगस्टरों की धमकियों, कानून व्यवस्था से जुड़ी चुनौतियों और इंस्पेक्टरी राज के कारण व्यापारी वर्ग परेशान है। व्यापारियों को कारोबार करने के दौरान कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि व्यापारियों को सुरक्षित माहौल और बिना किसी अनावश्यक दबाव के कारोबार करने का अवसर मिलना चाहिए।
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