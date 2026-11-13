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Amritsar News: पिस्टल साफ करते समय चली गोली, एएसआई की मौत

Fri, 13 Nov 2026 05:48 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर
संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर Updated Fri, 13 Nov 2026 05:48 PM IST
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Shot fired while cleaning pistol, ASI dies
पौने दो साल से कारोबारी साहिल महाजन के गनमैन के रूप में थे तैनात, ड्यूटी पर जाने से पहले हुआ हादसा।
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फोटो
संवाद न्यूज एजेंसी
अमृतसर। शुक्रवार को तरनतारन रोड इलाके में एएसआई जोगिंदर सिंह की पिस्टल साफ करते समय अचानक गोली चलने से मौत हो गई। यह हादसा सुबह करीब 11:50 बजे हुआ, जब वह ड्यूटी पर जाने की तैयारी कर रहे थे।
गोली उनके सिर के पास लगी और मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। जोगिंदर सिंह पिछले पौने दो साल से कारोबारी साहिल महाजन के सुरक्षा गार्ड थे, जिन्हें बदमाशों से धमकी मिली थी। साहिल महाजन ने जोगिंदर सिंह को शरीफ और अच्छे स्वभाव का व्यक्ति बताया।
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एसीपी साउथ प्रीत इंदर सिंह ने कहा कि पुलिस घटना की जांच कर रही है। शुरुआती जानकारी के अनुसार, पिस्टल साफ करते समय गोली चलने की बात सामने आई है। पुलिस हादसे के कारणों और घटनाक्रम की जांच कर रही है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है।
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