सांसद अमृतपाल को एक दिन की जमानत मिली

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खडूर साहिब से सांसद और 'वारिस पंजाब दे' के प्रमुख अमृतपाल सिंह को एक दिन की अंतरिम जमानत मिल गई है। वे शनिवार को अपनी दादी के अंतिम संस्कार में हिस्सा लेंगे। वहीं अमृतपाल के चाचा हरजीत सिंह को तीन दिन और रिश्तेदार सुखमनजीत सिंह को दो दिन की अंतरिम जमानत मिली है।

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