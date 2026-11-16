{"_id":"6afae71da3b70878330a9210","slug":"video-the-69th-world-sikh-educational-conference-will-be-held-in-batala-from-november-19-to-21-2026-11-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"अमृतसर: 19 से 21 नवंबर तक बटाला में होगी 69वीं विश्व सिख शैक्षिक कॉन्फ्रेंस","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

चीफ खालसा दीवान की ओर से 69वीं विश्व सिख शैक्षिक कॉन्फ्रेंस का आयोजन 19 से 21 नवंबर तक बटाला में किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस में धार्मिक, शैक्षिक और सामाजिक कार्यक्रमों के साथ सिख इतिहास के प्रचार-प्रसार पर विशेष जोर दिया जाएगा। चीफ खालसा दीवान के अध्यक्ष डॉ. इंदरबीर सिंह निज्जर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हर दो साल बाद आयोजित होने वाली इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य सिख धर्म और शिक्षा के प्रचार को घर-घर तक पहुंचाना है।

... और पढ़ें