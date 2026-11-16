अमृतसर: एयरपोर्ट पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन सुविधा शुरू, बायोमेट्रिक जांच से 30 सेकंड में मिलेगी एंट्री
विदेश यात्रा का रोमांच अब एयरपोर्ट की लंबी कतारों में इंतजार की वजह से फीका नहीं पड़ेगा। अमृतसर एयरपोर्ट पर शुरू हुई हाईटेक सुविधा यात्रियों को इमिग्रेशन की झंझट से राहत देगी।
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अमृतसर के श्री गुरु राम दास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की सुविधा को बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार की 'फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन-ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम सुविधा शुरू की गई है। इस नई व्यवस्था के तहत, पात्र यात्री अब लंबी कतारों में इंतजार किए बिना बायोमेट्रिक तकनीक का उपयोग करके अपनी इमिग्रेशन प्रक्रिया को पूरा कर सकेंगे। इस पहल का मुख्य उद्देश्य विदेश यात्रा करने वाले और भारत आने वाले यात्रियों के समय को बचाना और इमिग्रेशन प्रक्रिया को अधिक तेज और सुविधाजनक बनाना है। इस सुविधा के शुरू होने के साथ ही अमृतसर उन चुनिंदा हवाई अड्डों में शामिल हो गया है जहां यह उन्नत प्रणाली उपलब्ध है।
भारतीय नागरिकों और ओसीआई कार्डधारकों को मिलेगा लाभ
यह 'फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन' सुविधा विशेष रूप से भारतीय पासपोर्ट धारकों और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) कार्ड रखने वाले यात्रियों के लिए डिज़ाइन की गई है। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए, यात्रियों को सबसे पहले केंद्र सरकार के आधिकारिक पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान, उन्हें अपने पासपोर्ट और अन्य आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करना होगा। इसके बाद, यात्रियों की बायोमेट्रिक जानकारी, जिसमें फिंगरप्रिंट और चेहरे की तस्वीर शामिल है, दर्ज की जाएगी।
पंजीकृत यात्री हवाई अड्डे पर स्थापित विशेष ई-गेट पर अपना बोर्डिंग पास और पासपोर्ट स्कैन करेंगे। बायोमेट्रिक पहचान का मिलान सफल होने पर, ई-गेट स्वचालित रूप से खुल जाएगा और इमिग्रेशन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। यह सुविधा आगमन और प्रस्थान दोनों समय यात्रियों के लिए उपलब्ध रहेगी। इस व्यवस्था के माध्यम से इमिग्रेशन क्लीयरेंस की प्रक्रिया लगभग 30 सेकंड में पूरी हो जाएगी, जिससे यात्रियों को काफी समय की बचत होगी।
नि:शुल्क पंजीकरण और पात्रता
'फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन' सुविधा के लिए पंजीकरण पूरी तरह से नि:शुल्क है। आवेदन करते समय, यात्री के पासपोर्ट की वैधता कम से कम छह महीने होनी चाहिए। हालांकि, ईसीआर श्रेणी के पासपोर्ट धारक और सात वर्ष से कम आयु के बच्चे इस कार्यक्रम के लिए पात्र नहीं हैं। पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी होने में लगभग एक महीने का समय लग सकता है।