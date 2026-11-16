अमृतसर: एयरपोर्ट पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन सुविधा शुरू, बायोमेट्रिक जांच से 30 सेकंड में मिलेगी एंट्री

अमृतसर के श्री गुरु राम दास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की सुविधा को बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार की 'फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन-ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम सुविधा शुरू की गई है। इस नई व्यवस्था के तहत, पात्र यात्री अब लंबी कतारों में इंतजार किए बिना बायोमेट्रिक तकनीक का उपयोग करके अपनी इमिग्रेशन प्रक्रिया को पूरा कर सकेंगे। इस पहल का मुख्य उद्देश्य विदेश यात्रा करने वाले और भारत आने वाले यात्रियों के समय को बचाना और इमिग्रेशन प्रक्रिया को अधिक तेज और सुविधाजनक बनाना है। इस सुविधा के शुरू होने के साथ ही अमृतसर उन चुनिंदा हवाई अड्डों में शामिल हो गया है जहां यह उन्नत प्रणाली उपलब्ध है।

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