पंजाब में तीर्थ यात्रा बस हादसा: मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख, घायलों को 1-1 लाख देगी मान सरकार

CM @BhagwantMann ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ ਪੰਨੂਆਂ ਬੱਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਜਾਣਿਆ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ₹5-5 ਲੱਖ, ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਸਮੇਤ ₹1-1 ਲੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ‘ਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹਾਦਸਾ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। — AAP Punjab (@AAPPunjab) November 15, 2026

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नौशहरा पन्नुआं के पास मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत श्रद्धालुओं को लेकर जा रही बस के हादसे में पांच लोगों की मौत और 11 के घायल होने के बाद मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पीड़ित परिवारों के लिए आर्थिक सहायता की घोषणा की है। हादसे में जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिवार को पांच-पांच लाख रुपये और प्रत्येक घायल को एक-एक लाख रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा घायलों का इलाज भी सरकार की ओर से मुफ्त करवाया जाएगा।

मुख्यमंत्री भगवंत मान अमृतसर के अस्पताल पहुंचे और हादसे में घायल श्रद्धालुओं का हालचाल जाना। उन्होंने अस्पताल प्रशासन को घायलों का बेहतर इलाज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकतर घायलों की हालत खतरे से बाहर है और उम्मीद है कि वे जल्द स्वस्थ होकर घर लौटेंगे।

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मुख्यमंत्री ने हादसे पर गहरा दुख जताते हुए कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। सरकार इस मुश्किल घड़ी में पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। उन्होंने सिविल और पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि पीड़ित परिवारों को हरसंभव मदद दी जाए और घायलों के इलाज में कोई कमी न रहने दी जाए।