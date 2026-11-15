पंजाब में तीर्थ यात्रा बस हादसा: मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख, घायलों को 1-1 लाख देगी मान सरकार
नौशहरा पन्नुआं के पास हुए बस हादसे में मृतकों के परिवारों और घायल हुए लोगों को मान सरकार ने आर्थिक सहायता देने का एलान किया है। सीएम ने अधिकारियों को इलाज और राहत कार्यों में कोई कमी न छोड़ने के निर्देश दिए हैं।
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CM @BhagwantMann ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ ਪੰਨੂਆਂ ਬੱਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਜਾਣਿਆ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ₹5-5 ਲੱਖ, ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਸਮੇਤ ₹1-1 ਲੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ‘ਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹਾਦਸਾ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।— AAP Punjab (@AAPPunjab) November 15, 2026
मुख्यमंत्री भगवंत मान अमृतसर के अस्पताल पहुंचे और हादसे में घायल श्रद्धालुओं का हालचाल जाना। उन्होंने अस्पताल प्रशासन को घायलों का बेहतर इलाज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकतर घायलों की हालत खतरे से बाहर है और उम्मीद है कि वे जल्द स्वस्थ होकर घर लौटेंगे।
17 हजार से अधिक यात्राओं से सात लाख श्रद्धालुओं को मिला लाभ: सीएम मान
मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत अब तक 17 हजार से अधिक यात्राएं करवाई जा चुकी हैं और सात लाख से अधिक श्रद्धालु इसका लाभ उठा चुके हैं। अमृतसर, खाटू श्याम और मथुरा सहित विभिन्न धार्मिक स्थलों के लिए प्रतिदिन 70 से अधिक बसें चलाई जाती हैं। इनके माध्यम से रोजाना तीन हजार से अधिक श्रद्धालु यात्रा करते हैं।
उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत हजारों यात्राएं सफलतापूर्वक पूरी हुई हैं। इस दुखद हादसे को लेकर विपक्ष को राजनीति नहीं करनी चाहिए। ऐसे समय में पीड़ित परिवारों के साथ खड़े होने की जरूरत है, न कि घटना को राजनीतिक विवाद का मुद्दा बनाने की।सड़क सुरक्षा फोर्स ने बचाई हैं हजारों जानें: सीएम मानमुख्यमंत्री ने पंजाब की सड़क सुरक्षा फोर्स (एसएसएफ) की भूमिका का जिक्र करते हुए कहा कि इस फोर्स ने सड़क हादसों के दौरान तुरंत राहत पहुंचाकर और समय पर कार्रवाई करके पूरे पंजाब में कीमती जानें बचाई हैं। सरकार सड़क सुरक्षा और नागरिकों की भलाई के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने हादसे में जान गंवाने वालों की आत्मिक शांति और पीड़ित परिवारों को दुख सहने की शक्ति देने की प्रार्थना की।