पत्नी हरसिमरत कौर बादल के साथ श्री हरमंदिर साहिब में नतमस्तक हुए सुखबीर बादल

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शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने शुक्रवार को अपनी पत्नी और सांसद हरसिमरत कौर बादल के साथ सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब में नतमस्तक होकर गुरु घर का आशीर्वाद लिया। दोनों ने श्री दरबार साहिब में माथा टेका और गुरबाणी कीर्तन श्रवण किया। इस दौरान उन्होंने सरबत के भले और पंजाब की खुशहाली के लिए अरदास की। हरिमंदिर साहिब पहुंचने पर श्रद्धालुओं में भी उत्साह देखने को मिला। सुखबीर बादल और हरसिमरत कौर बादल ने कुछ समय गुरु घर में बिताया। यह दौरा ऐसे समय हुआ है जब रखड़ पूनिया के मौके पर बाबा बकाला साहिब में विभिन्न राजनीतिक दलों की ओर से सियासी कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही हैं। अकाली दल की ओर से भी बाबा बकाला में राजनीतिक सम्मेलन किया गया, जिसमें पार्टी नेताओं ने आगामी राजनीतिक रणनीति को लेकर कार्यकर्ताओं को लामबंद किया।

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