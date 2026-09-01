Amritsar News: तस्करी के तीन आरोपी गिरफ्तार, तीन किलो हेरोइन बरामद

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अमृतसर। सीमावर्ती क्षेत्रों में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) और पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। संयुक्त अभियान में तीन अलग-अलग मामलों में तस्करी के तीन आरोपियाें को गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से कुल तीन किलो हेरोइन बरामद हुई है।पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामले दर्ज किए हैं। जांच में सामने आया है कि ये आरोपी सीमा पार के तस्करों के संपर्क में थे। वे ड्रोन के जरिये हेरोइन की खेप मंगवाते थे। पहले मामले में, बीएसएफ की 181वीं बटालियन ने बीओपी पुलमोरन क्षेत्र से 578 ग्राम हेरोइन बरामद की। यह हेरोइन एक पैकेट में मिली, जिसमें पैकिंग सामग्री भी थी।दूसरे मामले में, बीओपी महावा क्षेत्र से सुखदयाल सिंह निवासी अटारी और हरदेव सिंह निवासी नेष्टा को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से 591 ग्राम हेरोइन, एक मोबाइल फोन, 1120 रुपये नकदी और एक प्लेटिना मोटरसाइकिल मिली। तीसरे मामले में, सीआईए टीम को गश्त के दौरान मनप्रीत सिंह उर्फ मन्ना निवासी मोडे के बारे में सूचना मिली। पुलिस ने नाकाबंदी कर उसे पकड़ा और तलाशी में उसके पास से 2 किलो हेरोइन बरामद हुई। तीनों आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया गया है। पुलिस उनके अन्य साथियों को पकड़ने के लिए आगे की जांच कर रही है।