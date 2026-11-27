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दुर्गियाना मंदिर कमेटी की कार्यप्रणाली पर सवाल, पदाधिकारियों से जवाब तलब
दुर्गियाना मंदिर कमेटी की कार्यप्रणाली को लेकर विवाद गहराने लगा है। कमेटी सदस्य राजीव शर्मा डिम्पी ने खुलकर सामने आते हुए अध्यक्ष लक्ष्मी कांता चावला और महासचिव अरुण खन्ना पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कमेटी के कामकाज और फैसलों को लेकर सवाल उठाते हुए दोनों पदाधिकारियों से जवाब मांगा है।
राजीव शर्मा डिम्पी के आरोपों के बाद मंदिर कमेटी के भीतर चल रही गतिविधियों और निर्णय प्रक्रिया को लेकर चर्चा तेज हो गई है। उन्होंने कमेटी में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग उठाई है। उनका कहना है कि कमेटी के कामकाज से जुड़े सवालों का स्पष्ट जवाब सामने आना चाहिए, ताकि सदस्यों और श्रद्धालुओं के बीच किसी तरह की असमंजस की स्थिति न रहे।
डिम्पी ने अध्यक्ष लक्ष्मी कांता चावला और महासचिव अरुण खन्ना से आरोपों पर अपना पक्ष स्पष्ट करने की मांग की है। उनके सामने आने के बाद अब कमेटी की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठने लगे हैं। हालांकि, लगाए गए आरोपों के संबंध में अध्यक्ष और महासचिव का पक्ष सामने आने के बाद ही पूरे मामले की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
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