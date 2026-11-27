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श्री खडूर साहिब। जिला तरनतारन के कस्बा झब्बाल में एक विवाह समारोह के दौरान हवाई फायरिंग हुई। इस घटना में दूल्हे का भाई विक्रमजीत सिंह उर्फ विक्की गंभीर रूप से घायल हो गया, उसे तुरंत अमृतसर के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है।यह घटना झब्बाल निवासी मिलखा सिंह के बेटे के विवाह समारोह में हुई। वीरवार की रात घर में ही पार्टी का आयोजन किया गया था। दूल्हे का भाई विक्की अन्य युवकों के साथ डीजे पर भंगड़ा डाल रहा था। इसी दौरान समारोह में मौजूद कुछ युवकों ने पिस्टल से हवाई फायर कर दिया। फायरिंग के दौरान एक गोली विक्की को लगी। गोली लगते ही वहां अफरा-तफरी मच गई। घायल विक्की को तुरंत अमृतसर के निजी अस्पताल ले जाया गया।पुलिस ने शुरू की जांचघटना के बाद विवाह की खुशियां मातम में बदल गईं। घर में आए कई मेहमान घबराकर तुरंत वापस लौट गए। सूचना मिलते ही डीएसपी अमोलक सिंह ने थाना झब्बाल के प्रभारी युगराज सिंह को तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए। पुलिस अधीक्षक अजय गांधी ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है।