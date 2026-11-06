{"_id":"6aed8babcaaffabd7c0bd79c","slug":"video-markets-in-amritsar-come-alive-on-dhanteras-crowds-of-shoppers-turn-out-2026-11-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"धनतेरस पर अमृतसर के बाजारों में लौटी रौनक, उमड़ी खरीदारों की भीड़","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

धनतेरस के अवसर पर अमृतसर के बाजारों में खरीदारी को लेकर खास रौनक देखने को मिली। न्यू अमृतसर के सामने जीटी रोड स्थित तनिष्क शोरूम सहित शहर के प्रमुख आभूषण प्रतिष्ठानों पर सुबह से ही ग्राहकों की भीड़ उमड़ने लगी। सोना, चांदी और नए बर्तन खरीदने की सदियों पुरानी परंपरा के चलते लोग परिवार सहित खरीदारी करने पहुंचे। महिलाओं में सोने की चेन, कंगन, अंगूठियां और बालियां खरीदने को लेकर विशेष उत्साह दिखाई दिया। ग्राहक सोनिया कपूर ने बताया कि धनतेरस पर सोना, चांदी और नए बर्तन खरीदना पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा है। इस दिन खरीदी गई वस्तुओं की रात को विधि-विधान से पूजा की जाती है। झाड़ू खरीदने का भी विशेष महत्व माना जाता है। डॉ. शीतल शर्मा ने बताया कि उन्होंने त्योहार पर मिल रही विशेष छूट का लाभ उठाते हुए सोने के कंगन खरीदे। वहीं पूजा शर्मा ने कहा कि धनतेरस पर अपनी सामर्थ्य के अनुसार नई वस्तु खरीदना सुख-समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। तनिष्क शोरूम के प्रतिनिधि शौर्य ने बताया कि इस बार ग्राहकों में अच्छा उत्साह है। शोरूम में आधुनिक कैरेट मीटर से पुराने सोने की मुफ्त शुद्धता जांच और आभूषणों की मुफ्त सफाई व पॉलिशिंग की सुविधा दी जा रही है। इसके अलावा मेकिंग चार्ज में छूट और एक्सचेंज ऑफर भी उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि त्योहार की तैयारियां करीब एक महीने पहले शुरू हो जाती हैं। ग्राहकों की पसंद के आभूषणों की अग्रिम बुकिंग भी की जाती है। बाजारों में बढ़ी चहल-पहल से व्यापारियों में भी उत्साह है।

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