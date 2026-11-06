अमृतसर में विदेशी माॅडल से लूट: आईफोन 17 प्रो मैक्स लूटकर भागा बाइक चालक, अटारी से लौट रही थी

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लाली ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर घटना की जानकारी दी। उसने बताया कि वह पंजाबी और विदेशी पर्यटकों के साथ वाघा बॉर्डर घूमने गई थी। वापसी के दौरान सभी ऑटो में गाने सुनते और हंसी-मजाक करते आ रहे थे। रास्ते में उन्होंने लस्सी भी पी। वह ऑटो की अगली सीट पर बैठी थी और आईफोन 17 प्रो मैक्स उसकी गोद में था। उसने फोन को मजबूती से पकड़ रखा था। इसी दौरान रामतलाई चौक पर बिना नंबर प्लेट वाली बाइक पर आए युवक ने झपट्टा मारकर फोन छीन लिया और फरार हो गया।लाली के मुताबिक, मोबाइल के कवर में मोर पंख भी रखा था, जो भारत में मिले एक अजनबी ने उसे उपहार में दिया था। फोन छिनने से उसे काफी दुख हुआ। हालांकि, इस दौरान ऑटो चालक विक्की ने उसे इस्तेमाल के लिए अपना अतिरिक्त मोबाइल दे दिया। होटल मालिक विकास ने अंतरराष्ट्रीय कॉल के जरिये उसकी माता-पिता से बात करवाई। दोनों ने पुलिस स्टेशन जाने में भी उसकी मदद की।लाली ने बताया कि उसके दोस्त नदीम ने नया फोन खरीदने के लिए आर्थिक मदद की। साथ ही दिवाली मनाने के लिए पुणे जाने की फ्लाइट टिकट भी बुक करवाई। मॉडल के मुताबिक, उसने पुलिस को शिकायत दे दी है।लाली पंजाबी गानों में मॉडलिंग भी कर चुकी है। उसने कहा कि मोबाइल छिनने की घटना के बावजूद भारत, पंजाब और अमृतसर के प्रति उसका प्यार कम नहीं हुआ है। यह भारत की उसकी नौवीं यात्रा थी। उसने दूसरे विदेशी पर्यटकों को भी सलाह दी कि अमृतसर घूमने के दौरान मोबाइल और अन्य कीमती सामान का विशेष ध्यान रखें। साथ ही कहा कि भारत में मुश्किल समय आने पर लोग परिवार की तरह मदद के लिए आगे आते हैं।