{"_id":"6aed86283011306978020501","slug":"video-diwali-fair-organized-at-bsf-campus-khasa-2026-11-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"बीएसएफ कैंपस खासा में दिवाली मेले का आयोजन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की ओर से बीएसएफ कैंपस, खासा में दिवाली मेले का आयोजन किया गया। मेले का उद्देश्य दिवाली की खुशियां साझा करने के साथ आपसी भाईचारे, एकजुटता और सांस्कृतिक सद्भाव की भावना को बढ़ावा देना रहा। आयोजन के माध्यम से लोगों को एक-दूसरे के साथ त्योहार की खुशियां बांटने और आपसी संबंधों को मजबूत करने का संदेश दिया गया।

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