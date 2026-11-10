अमृतसर में बंदी छोड़ दिवस पर निहंग सिंहों ने दिखाए घुड़सवारी के करतब, कुंवर विजय प्रताप को किया सम्मानित

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बंदी छोड़ दिवस के अवसर पर अमृतसर के रेलवे बी ब्लॉक ग्राउंड में निहंग सिंह जत्थेबंदियों की ओर से पारंपरिक शस्त्र कला और घुड़सवारी के शानदार करतब दिखाए गए। इस दौरान मोहल्ला निकाला गया, जिसमें निहंग सिंहों ने घोड़ों पर सवार होकर अपने युद्ध कौशल और वीरता का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के दौरान बाबा मेजर सिंह सोढ़ी ग्रुप की ओर से कुंवर विजय प्रताप सिंह को सम्मानित किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में संगत और स्थानीय लोग मौजूद रहे। धार्मिक उत्साह और सिख परंपराओं के बीच आयोजित कार्यक्रम आकर्षण का केंद्र रहा।

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