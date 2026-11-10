{"_id":"6af29afbf8cba94ccb096045","slug":"video-in-amritsar-nihang-singhs-showcased-spectacular-horsemanship-stunts-on-the-occasion-of-bandi-chhor-divas-2026-11-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"अमृतसर में बंदी छोड़ दिवस पर निहंग सिंहों ने दिखाए घुड़सवारी के करतब, कुंवर विजय प्रताप को किया सम्मानित","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
अमृतसर में बंदी छोड़ दिवस पर निहंग सिंहों ने दिखाए घुड़सवारी के करतब, कुंवर विजय प्रताप को किया सम्मानित
बंदी छोड़ दिवस के अवसर पर अमृतसर के रेलवे बी ब्लॉक ग्राउंड में निहंग सिंह जत्थेबंदियों की ओर से पारंपरिक शस्त्र कला और घुड़सवारी के शानदार करतब दिखाए गए। इस दौरान मोहल्ला निकाला गया, जिसमें निहंग सिंहों ने घोड़ों पर सवार होकर अपने युद्ध कौशल और वीरता का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के दौरान बाबा मेजर सिंह सोढ़ी ग्रुप की ओर से कुंवर विजय प्रताप सिंह को सम्मानित किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में संगत और स्थानीय लोग मौजूद रहे। धार्मिक उत्साह और सिख परंपराओं के बीच आयोजित कार्यक्रम आकर्षण का केंद्र रहा।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।