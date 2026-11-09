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जहाजगढ़ में भीषण आग, लाखों का स्क्रैप जलकर राख

Mon, 09 Nov 2026 08:59 PM IST
पवन कुमार
Pawan Kumar पवन कुमार
Updated Mon, 09 Nov 2026 08:59 PM IST
Massive fire in Jahazgarh; scrap worth lakhs reduced to ashes
अमृतसर के जहाजगढ़ इलाके में देर रात भीषण आग लगने से कारों का स्क्रैप और अन्य कबाड़ जलकर राख हो गया। आग से लाखों रुपये के नुकसान की आशंका है। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की करीब 10 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने में जुट गईं। फायर अफसर दिलबाग सिंह के अनुसार, आग लगने के कारणों और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। फिलहाल सेवा सोसाइटी ढाब बस्ती राम और नगर निगम की टीमें आग पर काबू पाने में लगी हुई हैं।
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