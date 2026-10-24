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अमृतसर रोडवेज वर्कशॉप में मुलाजिमों की हड़ताल जारी, प्रदर्शन कर जताया रोष
अमृतसर के रोडवेज वर्कशॉप में मुलाजिमों की हड़ताल जारी रहने के चलते कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर अपना रोष जताया। इस दौरान मुलाजिमों ने एकजुट होकर अपनी मांगों के समर्थन में आवाज उठाई और संबंधित अधिकारियों व सरकार से उनकी मांगों का समाधान करने की अपील की।
प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की। हड़ताल के चलते रोडवेज कर्मचारियों में रोष देखने को मिला। कर्मचारियों का कहना है कि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार कर समाधान किया जाना चाहिए।
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