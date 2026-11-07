दिवाली पर अमृतसर के बाजारों में उमड़ी खरीदारों की भीड़, हर तरफ दिखी रौनक

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दिवाली के त्योहार को लेकर अमृतसर के बाजारों में खूब रौनक देखने को मिली। सुबह से देर रात तक बाजारों में खरीदारों की भीड़ लगी रही। मिठाइयों, कपड़ों, सजावटी सामान, दीयों और पूजा सामग्री की दुकानों पर लोगों ने जमकर खरीदारी की। बाजार रंग-बिरंगी रोशनी और आकर्षक सजावट से जगमगाते नजर आए। त्योहार को लेकर बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक में खास उत्साह दिखाई दिया। बाजारों में बढ़ी चहल-पहल से दुकानदारों के चेहरे भी खिले नजर आए।

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