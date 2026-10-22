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अमृतसर में ज्वेलर्स की दुकान पर BIS की कार्रवाई, 95 सोने के आभूषण जब्त

Thu, 22 Oct 2026 07:12 PM IST
शाहिल शर्मा
Shahil Sharma शाहिल शर्मा
Updated Thu, 22 Oct 2026 07:12 PM IST
95 gold ornaments seized in Amritsar
भारतीय मानक ब्यूरो के जम्मू एवं कश्मीर शाखा कार्यालय की टीम ने अमृतसर के छेहरटा स्थित प्रताप बाजार में एक पंजीकृत ज्वेलर्स प्रतिष्ठान पर कार्रवाई करते हुए 95 सोने के आभूषण जब्त किए हैं। इन आभूषणों का कुल वजन 467.44 ग्राम है। यह कार्रवाई हॉलमार्किंग संबंधी नियमों के कथित उल्लंघन की सूचना मिलने के बाद की गई। अधिकारियों ने प्रतिष्ठान में बिक्री के लिए रखे सोने के आभूषणों की जांच की। इस दौरान 91 आभूषण, जिनका वजन 447.11 ग्राम था, पर अपूर्ण या निर्धारित मानकों के अनुरूप हॉलमार्किंग नहीं मिली। वहीं, चार आभूषण, जिनका वजन 20.33 ग्राम था, निर्धारित बीआईएस हॉलमार्क के बिना पाए गए। अधिकारियों के अनुसार, कुछ आभूषणों पर बीआईएस लोगो और 916 जैसी शुद्धता संबंधी मार्किंग मौजूद थी, लेकिन उन पर आवश्यक एययूआईडी या पूरा हॉलमार्क नहीं था। जब्त आभूषणों की सूची तैयार कर भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 की धारा 28 के तहत उन्हें सीलबंद कर दिया गया है। मामले से जुड़े साक्ष्यों की जांच की जा रही है और नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। भारतीय मानक ब्यूरो के अधिकारियों ने उपभोक्ताओं को सलाह दी है कि वे केवल बीआईएस लोगो या 916 की मार्किंग देखकर आभूषण न खरीदें। खरीदारी से पहले निर्धारित हॉलमार्क और छह अंकों या अक्षरों वाले HUID को BIS केअर ऐप के वेरिफाई एचयूआईडी विकल्प से सत्यापित करें। ब्यूरो ने स्पष्ट किया कि किसी ज्वेलर्स का पंजीकृत होना दुकान में मौजूद प्रत्येक आभूषण के हॉलमार्क युक्त होने की गारंटी नहीं है।
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